«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 2:1. Команда Павла Зубова пока не проиграла ни одного матча в чемпионате, одержав три победы.



Счёт в матче открыли гости, Матей Странски забил на первой минуте второго периода. Александр Шаров на исходе периода счёт сравнял, а победу новосибирцам принесла шайба Владимира Первушина, заброшенная на последней минуте основного времени.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

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