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Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов

26 августа 2017, суббота. 19:19 Хоккей

Нападающий «Цюриха» Фредерик Петтерссон установил рекорд хоккейной Лиги чемпионов, набрав семь очков в одном матче. В игре группового этапа с французским «Гапом» форвард забросил две шайбы и отдал пять голевых передач. Пять ассистентских баллов в одном матче также стали рекордными.

Петтерссон в прошедшем сезоне выступал в КХЛ за «Торпедо» и минское «Динамо». Он провёл 42 матча в регулярном чемпионате, набрав 30 (13+17) очков, а также один матч в плей-офф за минчан. С 2012 по 2014 год Петтерссон выступал за «Донбасс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фредрик Петтерссон
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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