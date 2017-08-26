Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Цюриха» Фредерик Петтерссон установил рекорд хоккейной Лиги чемпионов, набрав семь очков в одном матче. В игре группового этапа с французским «Гапом» форвард забросил две шайбы и отдал пять голевых передач. Пять ассистентских баллов в одном матче также стали рекордными.

Петтерссон в прошедшем сезоне выступал в КХЛ за «Торпедо» и минское «Динамо». Он провёл 42 матча в регулярном чемпионате, набрав 30 (13+17) очков, а также один матч в плей-офф за минчан. С 2012 по 2014 год Петтерссон выступал за «Донбасс».