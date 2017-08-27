Защитник рижского «Динамо» Галвиньш пропустит несколько недель с переломом ноги

Защитник рижского «Динамо» Гунтис Галвиньш получил травму в матче с «Барысом» и выбыл на несколько недель, сообщается на официальном сайте клуба.

В третьем периоде матча Галвиньшу в ногу попала шайба, после медицинского обследования у него обнаружили перелом.

В трёх матчах стартовавшего чемпионата защитник отметился двумя голевыми передачами, заработал показатель полезности "+3" и проводил на площадке в среднем по 22 минуты.

Рижане потеряли уже четвёртого игрока со старта сезона. Микелис Редлихс сломал челюсть в матче с «Авангардом», а в игре с «Сибирью» травмы получили Колтон Гиллис и Ти Джей Гальярди.