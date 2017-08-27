Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом», Карсумс набрал два очка

Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:2. Нападающий бело-голубых Мартиньш Карсумс сделал две передачи.

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Во втором периоде на гол Даниила Тарасова в большинстве «Слован» ответил шайбой Юрая Микуша, однако затем бело-голубые забросили ещё дважды. Дмитрий Марковин сделал счёт 2:1, а Никита Комаров увеличил преимущество, действуя в меньшинстве.

В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами, отличились Илья Никулин и Михал Ржепик.

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