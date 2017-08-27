Защитник «Слована» Баркер оштрафован за удар в голову в матче с «Локомотивом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод, который случился на 55-й минуте матча «Локомотив» – «Слован». Встреча проходила 25 августа в Ярославле.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Слована» Кэма Баркера наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.), а также согласно п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.