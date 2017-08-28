Форвард московского «Динамо» Бицадзе выбыл до конца сентября

Нападающий московского «Динамо» Михаил Бицадзе из-за травмы выбыл из строя до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.



17-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в матче со «Слованом» 27 августа. Москвичи выиграли со счётом 4:2. Нападающий отыграл первый период и не смог продолжить матч из-за повреждения плеча.



«Бицадзе переведён в список травмированных до конца сентября», — сообщили в пресс-службе.



Кроме того, в списке травмированных находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, нападающие Михаил Анисин, Михаил Варнаков, Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.

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