В. Воробьёв: Бицадзе получил травму, у него что-то с плечом

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча со «Слованом» (4:2).

«Нам было немножко тяжело после игры с ЦСКА. Благодарен ребятам и болельщикам, которые пришли сегодня на матч. Мы видели и слышали их помощь, и это помогло команде. Хорошо настроились, выполняли тренерскую установку. Местами были провалы. Сегодня у нас сработало большинство, поэтому мы и победили. Провалили второй период с ЦСКА. Это очень сильная команда. Мы сделали выводы, поговорили с ребятами, разобрали ошибки. Благодарен им за то, что сумели настроиться.

Насчёт Бицадзе – он получил травму, у него с плечом что-то. Он перспективный молодой парень, у него хорошее будущее. Нападающие? Ждём», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.