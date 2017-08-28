Гарипов: Коскинен тоже голы с чужой зоны пропускал и стал чемпионом

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов после матча с «Амуром» (2:1) рассказал о шайбе, которую он пропустил после броска защитника хабаровчан Павла Турбина со своей зоны.



«Как мне забили? Трубин бросил, шайба пересекла линию — и счёт 1:1. Микко Коскинен тоже пропустил три таких гола в плей-офф и стал чемпионом. Я не против, если так же будет. Помните, что он потом творил в плей-офф? Он выигрывал матч. Такое бывает. В футболе от своих ворот забивают. Если бы я проиграл, то расстроился бы. А так ребята поддержали, выиграли. Это самое главное», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Защитник «Амура» Турбин забросил шайбу «Ак Барсу» из своей зоны