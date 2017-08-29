Секач: здорово, что в «Ак Барсе» есть Марков с огромным опытом игры в НХЛ

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач поделился эмоциями после победы в игре с «Амуром» (2:1).



«Это была очень тяжёлая игра, так как все команды в начале сезона играют с большим желанием, на больших скоростях. Мы проявили характер сегодня, поэтому победили.



Марков? Мы хорошо знаем друг друга. Он прекрасно говорит по-английски и помогает легионерам в «Ак Барсе». Здорово, что у нас в команде такой игрок. Он обладает огромным опытом. 15-16 лет в НХЛ — этим не каждый может похвастаться», — приводит слова Секача официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» дома обыграл «Амур», выиграв третий матч подряд