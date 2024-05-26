Яромир Ягр раскрыл, что впервые за 20 лет сделает в межсезонье

52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что впервые за 20 лет наймёт персонального тренера для тренировок в межсезонье.

«Впервые за 20 лет я решил нанять личного тренера. Хочу попробовать что-то новое и посмотреть, что произойдёт. Раньше я никогда не ходил в зал летом, всё делал на льду. Я много работал всю свою жизнь. С семи лет. Работать действительно приятно, и у меня есть много времени для этого.

Люди сравнивают меня с Горди Хоу, который в возрасте 52 лет играл в НХЛ? Я бы не стал себя сравнивать с Хоу, ведь он играл в НХЛ, а я играю в чешской лиге», — приводит слова Ягра Iltalehti.

Напомним, Ягр заявил, что следующий сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Также у него в планах написать книгу о своей карьере и снять фильм о последнем сезоне.