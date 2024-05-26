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Капитан сборной Швеции Карлссон: чехи были морально сильнее нас

Капитан сборной Швеции Карлссон: чехи были морально сильнее нас
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Капитан сборной Швеции Эрик Карлссон прокомментировал крупное поражение от команды Чехии в полуфинале чемпионата мира — 2024 (3:7).

«Я сейчас не очень хорошо чувствую себя… Это, конечно, не лучшее чувство в жизни. Вот так бывает в спорте иногда. Нельзя постоянно выигрывать. Чехи были морально сильнее нас.

Морально они были немного сильнее нас, когда это было наиболее важно. Мы позволили этому зайти слишком далеко, они реализовали практически все свои шансы. На протяжении всего турнира мы говорили, что не должно иметь значения, что происходит вокруг нас или что делают другие, мы должны были сосредоточиться на своей игре. Мы можем у них поучиться, но, конечно, сейчас очень и очень пусто внутри», — цитирует Карлссона Hockey Sverige.

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