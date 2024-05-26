Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американский хоккеист Бреннан Менелл показал указ о присвоении ему гражданства России

27-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл на YouTube-канале Russian Code показал указ президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении хоккеисту гражданства России.

Фото: YouTube-канал Russian Code

Фото: YouTube-канал Russian Code

О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года. В августе 2023-го Менелл официально получил спортивное гражданство РФ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Менелл сыграл 76 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 49 результативных передач, набрав в общей сложности 58 очков.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице Западной конференции. В полуфинале плей-офф москвичи проиграли челябинскому «Трактору» — 0-4.