Светлов: проблемы Швеции с кубковой психологией становятся хроническими

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о проблемах сборной Швеции в матчах на вылет. Накануне шведская команда в 1/2 финала ЧМ-2024 проиграла сборной Чехии со счётом 3:7.

«Проблемы Швеции с кубковой психологией становятся хроническими. В чистом мастерстве в «гладком» турнире шведы были лучшими, но в плей-офф без характера — никуда. В четвертьфинале шведы с трудом прошли финнов, ещё одну команду, разочаровавшую на этом турнире. Уже тогда стало понятно, что у «трёх корон» — проблемы. Чехи это подтвердили.

Кстати, даже в плей-офф НХЛ у многих шведов почему-то уходит спортивная злость. Последний пример — «Ванкувер», в котором у тренеров были вопросы прежде всего к шведским легионерам», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Cкандинавская команда не может выйти в финал на последних пяти подряд взрослых чемпионатах мира. В последний раз «Тре Крунур» принимали участие в главном матче мировых первенств в 2018 году, когда выиграли золото.