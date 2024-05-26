Мальцев: нет никакой уверенности, что Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2024

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев оценил вероятное выступление сборной России на чемпионате мира.

«Сейчас такой хоккей, что не можешь сказать, кто выиграет, а кто проиграет. Сложно было бы говорить об успехах России на ЧМ-2024? Какие-то Дания или Швейцария стали играть в хоккей, это смешно для нас.

Может ли сыграть для России роль отсутствие официальных матчей, если вдруг её вернут на мировую арену? Конечно, мы теряем игровой ритм. Нет никакой уверенности, что сейчас Россия дошла бы до полуфинала», — сказал Мальцев в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, в финальной игре мирового первенства 2024 года примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024.