Фрэттин: в Астане гораздо круче, чем я ожидал, красивый молодой город

Нападающий «Барыса» форвард Мэтт Фрэттин поделился впечатлениями от Астаны, где базируется казахстанская команда КХЛ.

«Никто из моих близких и друзей не был в вашей стране ранее. Надеюсь, что в скором времени я смогу привезти близких в Астану. Уверен, им понравится. Пока что я получаю удовольствие от нахождения здесь. Конечно, я немного посидел в „Гугле“, чтобы узнать о Казахстане. Главную информацию, впрочем, я получил от Линдена. Он сказал мне, где мы будем жить, как будем питаться, как далеко находится наша арена от дома, в общем, важные бытовые вопросы.

Здесь гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями. Очень дружелюбные люди. Я определённо счастлив.

Адаптация проходит отлично. Обстановка напоминает Северную Америку. Вокруг много магазинов. Ребята помогают и подсказывают. Можно легко сориентироваться и найти что-то необходимое. Возможно, в Северной Америке есть мнение, что люди в этом регионе неприветливые и злые, но я вижу, что это не так. Всё прекрасно", — цитирует Фрэттина Sports.kz.



