Вадим Шипачёв будет играть в «Вегасе» под привычным 87-м номером

Нападающие нового клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» определились с игровыми номерами, информирует официальный сайт клуба. Российский форвард Вадим Шипачёв будет выступать под 87-м номером, под которым он ранее играл в СКА и «Северстали».



В прошедшем сезоне Шипачёв провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 19 (4+15) очков.



Средняя зарплата игрока в «Вегасе» составит $ 4,5 млн за сезон.



Для «Лас-Вегаса» следующий сезон станет дебютным в НХЛ.

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