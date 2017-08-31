Пестушко: посвящение в ханты-мансийцы я прошёл — поймал двух щук на рыбалке

Нападающий «Югры» Максим Пестушко рассказал, как осваивается в Ханты-Мансийске и новом клубе.

«Это лишь начало сезона, все команды по-разному входят в чемпионат. Вот именно в такой обстановке и можно проверить сплочённость коллектива. Любой коллектив, как и человек в целом, проверяется в трудных ситуациях. А что касается меня, то при любой обстановке мне было бы легко влиться в коллектив. Многих ребят я знаю. К тому же давно дружу с Павлом Валентенко и Иваном Лекомцевым.

Они мне помогают освоиться. Например, недавно свозили на рыбалку. Так что посвящение в ханты-мансийцы я прошел — поймал двух хороших щук (смеётся.). Если честно, я не ярый фанат рыбалки. Для этого меня нужно прямо взять, привезти и дать в руки удочку. Этим выездом я доволен. Улов, кстати, мы потом съели", — цитирует Пестушко пресс-служба клуба.