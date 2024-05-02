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Драйзайтль побил необычный рекорд Гретцки в пятом матче серии с «Лос-Анджелесом»

Драйзайтль побил необычный рекорд Гретцки в пятом матче серии с «Лос-Анджелесом»
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В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» общий успех в серии (4-1) и выход во второй раунда Кубка Стэнли.

Немецкий нападающий хозяев Леон Драйзайтль отметился в этой встречей дублем. Первую из этих шайб 28-летний хоккеист забросил при игре в большинстве. Таким образом, этот гол стал 161-м в карьере немца суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф, забитым при реализации лишнего. Этот результат помог Драйзайтлю выйти на шестое место по этому показателю в истории НХЛ среди всех игроков в их первые 10 сезонов в лиге, обойдя легендарного Уэйна Гретцки (160). Лучше показатели только у Майка Босси (215), Бретта Халла (203), Александра Овечкина (186), Марио Лемье (180) и Люка Робитайла (179).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В полуфинале Западной конференции «Ойлерз» встретятся с победителем противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз». На данный момент в этой серии счёт 3-2 в пользу «косаток».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5)     1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5)     1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4)     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5)     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5)     4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)    
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