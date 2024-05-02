Драйзайтль побил необычный рекорд Гретцки в пятом матче серии с «Лос-Анджелесом»

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» общий успех в серии (4-1) и выход во второй раунда Кубка Стэнли.

Немецкий нападающий хозяев Леон Драйзайтль отметился в этой встречей дублем. Первую из этих шайб 28-летний хоккеист забросил при игре в большинстве. Таким образом, этот гол стал 161-м в карьере немца суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф, забитым при реализации лишнего. Этот результат помог Драйзайтлю выйти на шестое место по этому показателю в истории НХЛ среди всех игроков в их первые 10 сезонов в лиге, обойдя легендарного Уэйна Гретцки (160). Лучше показатели только у Майка Босси (215), Бретта Халла (203), Александра Овечкина (186), Марио Лемье (180) и Люка Робитайла (179).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В полуфинале Западной конференции «Ойлерз» встретятся с победителем противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз». На данный момент в этой серии счёт 3-2 в пользу «косаток».