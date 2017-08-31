Андронов: «Авангард» – всегда серьёзный соперник, они хорошо начали сезон

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от матча с омским «Авангардом», который состоится завтра, 1 сентября.



«Чего ждём от первого домашнего матча? Ждём хорошей атмосферы, поддержки от болельщиков. А мы приложим все усилия, чтобы их порадовать. Авангард» – всегда серьёзный соперник, они хорошо начали сезон. Но на данном этапе все команды в более-менее равных условиях, так что игра обещает быть интересной.



ЦСКА начал с выездной серии? Конечно, всегда хочется начинать дома, при своих трибунах. Но ничего страшного, наоборот, немножко вкатились в сезон, это только пойдёт нам на пользу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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