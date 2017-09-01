Директор «Автомобилиста»: Крикунов выражал желание увидеть канадских хоккеистов

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о формировании состава команды в межсезонье.



«С точки зрения селекционной работы — мы провели её в соответствие с регламентами и нормами, старались максимально полно учитывать пожелания главного тренера. Совместно с Олегом Гроссом мы составляли списки кандидатов, и с теми те людьми, которые устраивали всех руководителей клуба, ответственных за результат команды, были заключены контракты. В первую очередь Владимир Васильевич Крикунов выражал пожелание увидеть канадских хоккеистов в нашей команде, мы тоже постарались сделать это», — цитирует функционера ТАСС.

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