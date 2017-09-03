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И. Воробьёв: очередная игра от ножа для «Магнитки»

3 сентября 2017, воскресенье. 18:37 Хоккей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы работаем, очки нам даются тяжело, но ребята молодцы, ребята бились. Очередная игра от ножа. «Барыс», наверное, ещё с прошлого плей-офф хотел что-то доказать, и поэтому игра очень хорошая получилась.

Первые восемь минут «Металлург» перебросали? Ну, над нами сейчас такой нормальный пресс. Это не то что проспали, это немного сидит не самое удачное начало чемпионата», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
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ХК Барыс ХК Металлург Мг Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
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