И. Воробьёв: очередная игра от ножа для «Магнитки»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы работаем, очки нам даются тяжело, но ребята молодцы, ребята бились. Очередная игра от ножа. «Барыс», наверное, ещё с прошлого плей-офф хотел что-то доказать, и поэтому игра очень хорошая получилась.

Первые восемь минут «Металлург» перебросали? Ну, над нами сейчас такой нормальный пресс. Это не то что проспали, это немного сидит не самое удачное начало чемпионата», – цитирует тренера официальный сайт клуба.