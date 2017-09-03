Е. Корешков: «Барыс» выдал потрясающий матч

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (2:3 Б).



«Я благодарен своей команде в том плане, что выдали потрясающий матч и при счёте 0:2 не потерялись и сравняли, затем ещё выстояли в меньшинстве, проверили характер. Это при том, что мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних 20 лет. Наша же команда сейчас немного перестраивается, омолодилась, появились новые игроки, и из чемпионата Казахстана в том числе. Они выдают больше, чем 100%. Поэтому у меня ни к кому претензий нет.



Как канадцы вошли в коллектив, как сыгрываются? Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Я считаю, что нападающие, конечно, должны прибавлять не только в плане игры, но и в плане результативности. Те же буллиты. Из трёх буллитов они один на двоих-то могли забить. Парни стараются. Конечно, ждём от них большего», — цитирует тренера официальный сайт магнитогорской команды.

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