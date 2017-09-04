Лехконен: не понимал, почему Монреаль — «хоккейная Мекка», пока туда не переехал

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Арттури Лехконен рассказал о культе хоккея в городе.



«Я слышал о „хоккейной Мекке“ и раньше, но до конца не понимал смысла этого выражения до того, как переехал в Монреаль. Только когда ты сам играешь в этом городе, до тебя доходит, что это вообще значит, только тогда ты сталкиваешься с положительными и отрицательными сторонами повышенного внимания.



Давление есть всегда — например, со стороны СМИ. Но если ты хочешь играть в этой лиге, то должен научиться с ним справляться. Лично мне безразлично, есть это давление или нет. Я обожаю играть в хоккей, это то, ради чего я здесь, и я не могу придумать для этого более подходящее место, чем Монреаль. Здесь каждый день ощущаешь богатейшую хоккейную историю — хотя бы потому, что на каждом матче видишь на трибунах легенд. И вообще их присутствие в городе очень ощущается», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



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