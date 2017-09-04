В. Тихонов: с каким клубом сравнил бы СКА? «Сан-Хосе Шаркс»

Форвард СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0).



«Руководство отметило, что всю игру держали темп, хорошо играли. Мой гол? Бывает, что хороший бросок отбивают, а иногда не самый сильный залетает. Не будешь бросать – не будешь забивать. Настрой был обычный, пытаемся играть на победу. В «Спартаке» много бывших партнёров по команде, нужно их отметить, моменты создавали. Приятно против них играть. С каким клубом сравнил бы СКА? «Сан-Хосе Шаркс», много времени провожу там летом, хотелось бы их отметить. Кто сильнее? Нужно выяснить», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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