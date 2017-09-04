Воронин: у «Спартака» было слишком много уважения к СКА, Питер можно обыгрывать

Нападающий «Спартака» Артём Воронин прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Считаю, мы не играли на все 100%, поэтому закономерно так крупно проиграли. Питер слишком вальяжно себя чувствовал. Их можно обыгрывать. У нас было слишком много уважения к СКА. В таких матчах должны биться все, а не полкоманды играть, а остальные – нет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.



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