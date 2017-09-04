Д. Юдин: посмотрите личную статистику Ковальчука и Дацюка, их не могут сдержать

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Маленький мандраж перед игрой был, а так нормально. Где-то даже не хотелось, чтобы матч заканчивался. Можно было ещё один сыграть. Перед болельщиками всегда неприятно проигрывать. Мы поговорили командой, готовимся к следующему матчу. Посмотрите личную статистику Ковальчука и Дацюка, ещё ни одной команде не удалось их сдержать, никто не может. Постараемся сдержать в следующих очных встречах. Чемпионат продолжается.



Какая может быть депрессия, когда буквально через день серьёзная игра с «Йокеритом»? Конечно, понимаю, матчи между «Спартаком» и СКА всегда носят особый характер. Вбрасывание, выполненное Глушаковым, придало дополнительной мотивации. Приятно, когда на наши матчи приходят такие известные люди», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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