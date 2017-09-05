Шуленин: не планировал уходить из «Торпедо», спасибо, что снова поверили в меня

Защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин после матча с московским «Динамо» прокомментировал свой переход из «Металлурга» в ЦСКА, а затем сразу в «Торпедо».

«Для меня все последние события на самом деле были большой неожиданностью. Весной я планировал, что начну новый сезон в «Торпедо» и никуда ехать не понадобится. Но получилось так, как получилось. Не хотел бы вспоминать прошлое. Я рад, что оказался здесь, благодарен тренерам «Торпедо», что снова поверили в меня. За магнитогорский «Металлург» не провёл ни одного матча – не давали там играть. Возможно, я дал слишком хорошее интервью про Нижний Новгород.

Стиль игры «Торпедо» по сравнению с прошлым сезоном особо не изменился, ребята приняли хорошо – так что всё нормально. Понятно, для меня это первая игра в сезоне и поначалу было тяжеловато на льду. Но в третьем периоде вкатился. Надеюсь, в следующем матче будет получше. Конечно, обидно, что проиграли. Тем более была возможность спокойно выиграть. Забрось «Торпедо» третью шайбу, всё могло измениться, как во встрече с питерским СКА… Безусловно, поражение добавит спортивной злости и эмоций на следующий матч. Следующую игру мы просто обязаны выиграть! Приложим для этого все силы", — цитирует Шуленина пресс-служба клуба.