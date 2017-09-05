ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал уверенную победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Игоря Никитина одержала шестую победу подряд.
Заброшенные шайбы на свой счёт записали Константин Окулов, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Александр Попов и Кирилл Петров. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Илья Сорокин.
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