Фонтейн: Клинкхаммер — хороший игрок, буду учиться играть с кем-то ещё

Форвард минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал обмена Роба Клинкхаммера в «Ак Барс».



«Я играл в тройке с другими североамериканцами из-за отсутствия языкового барьера? Да, там нет языкового барьера. Иногда же надо объясниться и на льду, крикнуть друг другу, кто куда выкатывается и так далее. Думаю, мы неплохо смотрелись в одном звене, особенно в Сочи.



Это хороший игрок. Знаю, что он очень сильно помог „Динамо“ в прошлом сезоне. Но такова хоккейная жизнь. Партнеры регулярно меняются — одни уходят на повышение, другие их заменяют. Буду учиться играть с кем-то еще», — цитирует игрока «Прессбол».



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