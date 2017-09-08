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«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли

8 сентября 2017, пятница. 19:28 Хоккей

«Автомобилист» одержал разгромную победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 8:1.

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Счёт в матче открыли гости, Алексей Бывальцев отличился уже на четвёртой минуте. Однако «Амур» не смог развить успех и в оставшееся время забивали только хозяева. Голы на свой счёт записали Франсис Паре и Анатолий Голышев, оформившие дубли, а также Артём Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Василевский и Дмитрий Пестунов.

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КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
8 : 1 1:1, 4:0, 3:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Бывальцев (Литовченко, Ли) – 03:15 (5x5), 1:1 – Паре (Кинг, Мегалинский) – 18:24 (5x5), 2:1 – Гареев (Михнов, Торченюк) – 31:22 (5x5), 3:1 – Голышев (Крикунов, Трямкин) – 38:16 (5x4), 4:1 – Чесалин (Егоршев, Мишарин) – 39:00 (5x5), 5:1 – Паре (Кинг) – 39:55 (5x5), 6:1 – Василевский (Крикунов, Кучерявенко) – 48:53 (5x4), 7:1 – Голышев (Кучерявенко) – 54:39 (5x4), 8:1 – Пестунов (Чесалин, Мегалинский) – 58:39 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Амур Анатолий Голышев Франсис Паре
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
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