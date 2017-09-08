«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли

«Автомобилист» одержал разгромную победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 8:1.

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Счёт в матче открыли гости, Алексей Бывальцев отличился уже на четвёртой минуте. Однако «Амур» не смог развить успех и в оставшееся время забивали только хозяева. Голы на свой счёт записали Франсис Паре и Анатолий Голышев, оформившие дубли, а также Артём Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Василевский и Дмитрий Пестунов.

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