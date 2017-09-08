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«Слован» — «Нефтехимик»: Скалицки получил «5+20» за толчок на борт Волгина

8 сентября 2017, пятница. 20:43 Хоккей

Нападающий «Слована» Павол Скалицки был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», который проходит в Братиславе.

В первом периоде Скалицки толкнул на борт защитника нижнекамской команды Алексея Волгина, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

В матче продолжается первый период, счёт 2:1 в пользу «Нефтехимика». Команда Андрея Назарова ранее проиграла три матча подряд, «Слован» — два матча.

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Вы можете посмотреть видео нарушения Скалицки также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Слован
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
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