«Слован» — «Нефтехимик»: Скалицки получил «5+20» за толчок на борт Волгина

Нападающий «Слована» Павол Скалицки был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», который проходит в Братиславе.

В первом периоде Скалицки толкнул на борт защитника нижнекамской команды Алексея Волгина, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

В матче продолжается первый период, счёт 2:1 в пользу «Нефтехимика». Команда Андрея Назарова ранее проиграла три матча подряд, «Слован» — два матча.

6:1 в матче ЦСКА – «Динамо» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Дмитрий Ерыкалов уверен, что ЦСКА сегодня потеряет очки.

Вы можете посмотреть видео нарушения Скалицки также на официальном сайте КХЛ.