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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

8 сентября 2017, пятница. 23:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Вы можете посмотреть видео гола Мозякина также на официальном сайте КХЛ.

Сергей Широков (СКА)

Вы можете посмотреть видео гола Широкова также на официальном сайте КХЛ.

Линус Умарк («Салават Юлаев»)

Вы можете посмотреть видео гола Мозякина также на официальном сайте КХЛ.

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Вы можете принять участие в опросе также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК СКА Линус Умарк Сергей Мозякин Сергей Широков Опрос
Новости. Хоккей
9 сентября 2017, суббота
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00:21 Вратарь «Филадельфии» Столарж перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок
00:08 Филатов: «Лада» доминировала, но, чтобы победить топ-клуб, всё должно сложиться
8 сентября 2017, пятница
23:57 Артамкин: давно хотел сыграть, но неприятно, что «Северсталь» проиграла
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Озолиньш: «Барыс» разорвал рижское «Динамо» в клочья
23:19 Е. Корешков: «Барыс» хотел что-то доказать после проигрыша «Динамо» Р в Астане
23:13 Сотниекс: не сказать, что «Магнитка» ярко сыграла в атаке, но удачно забила
23:09 Знарок: не заметил хет-трика Широкова, а соперникам надо проще относиться к СКА
23:01 Скудра: «Торпедо» вышло играть «красиво», надо эту ерунду убирать
22:48 Патриотический шлем вратаря — в фотообзоре матча ЦСКА — «Динамо» Москва
22:46 Гулявцев: Артамкин хорошо сыграл, при голах СКА рвал оборону «Северстали»
22:46 «Слован» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме
22:37 Дуайер: минское «Динамо» имело хорошие шансы переломить игру с «Торпедо»
22:32 И. Бочаров: у ЦСКА все семь звеньев опасные, не получилось взять реванш
22:27 Белов: по настрою претензий нет, есть объективные причины поражения «Витязя»
22:23 Вестерлунд: пока не могу назвать игру «Салавата» великолепной
22:21 Галузин: игра с «Динамо» Мн была незрелищная, много борьбы, поэтому такой счёт
22:18 Капризов: если бы не Телегин, ЦСКА было бы сложнее выиграть у «Динамо»
22:14 Никитин: ЦСКА нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали
22:07 В. Воробьёв: думаю, со дня на день Терещенко подпишет контракт с «Динамо»
22:07 Ничушкин: в прошлом матче с «Динамо» забили вовремя, сейчас была нервозность
21:58 Аболс: проигрыш «Магнитке» — моя вина, неправильно подготовил команду
21:48 ЦСКА одолел «Динамо» в московском дерби
21:48 «Барыс» в гостях разгромил рижское «Динамо», Карлссон оформил «сухарь»
21:48 И. Воробьёв: рад за Тимкина и Платонова, которые забросили первые шайбы в сезоне
21:40 Гол и передача Умарка помогли «Салавату» обыграть «Витязь»
21:38 Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»
21:28 «Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни удалён до конца игры за бросок предмета
21:28 Валуйский: «Магнитка» не удивила, «Лада» проиграла из-за собственных ошибок
21:22 Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»
21:03 Билялетдинов: матч с «Югрой» был важен, доволен отдачей и желанием «Ак Барса»
21:03 Захаркин: «Югра» играла не хуже, чем «Ак Барс», ребята выглядели достойно
20:43 «Слован» — «Нефтехимик»: Скалицки получил «5+20» за толчок на борт Волгина
20:42 «Спартак» подтвердил обмен защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева
20:32 Крикунов: при 5:1 у «Автомобилиста» появился кураж, поэтому всем дали поиграть
20:25 Мартемьянов: «Амур» морально устал, за 40 дней мы сменили 11 городов
20:14 «Магнитка» одолела «Ладу» и выиграла третий матч кряду
19:59 Сергачёв: я готов к НХЛ, вариант возвращения в юниорскую лигу не рассматриваю
19:43 Чесалин: «Амур» — сильный соперник, несмотря на счёт, матч был тяжёлым
19:29 Бенн: Ягру нельзя заканчивать карьеру только потому, что исполнилось 70 лет
19:28 «Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли
19:27 Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»
19:09 «Зауралье» обыграло усть-каменогорское «Торпедо» в матче открытия сезона ВХЛ
19:03 Семёнов, Горак и ещё шесть игроков пропустят матч «Витязя» с «Салаватом»
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