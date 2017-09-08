Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Вы можете посмотреть видео гола Мозякина также на официальном сайте КХЛ.

Сергей Широков (СКА)

Вы можете посмотреть видео гола Широкова также на официальном сайте КХЛ.

Линус Умарк («Салават Юлаев»)

Вы можете посмотреть видео гола Мозякина также на официальном сайте КХЛ.

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