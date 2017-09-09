Доус: «Динамо» Р испытывает проблемы, «Барыс» хотел быстро захватить инициативу

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» со счётом 6:0.



«Мы хотели хорошо начать матч, у нас это получилось. Мы знали, что соперник в последнее время испытывает проблемы и хотели быстро захватить инициативу. Как-то по-особенному не готовились, это был выездной матч, поэтому надо было играть проще, беречь шайбу и избегать её потери.



Все наши четыре звена здорово играли, это помогло нам», — сказал Доус в эфире клубного телевидения «Динамо».

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