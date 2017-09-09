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Чиарелли: я не считаю «Эдмонтон» фаворитом на победу в Кубке Стэнли

9 сентября 2017, суббота. 22:48 Хоккей

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли считает, что его команду ещё рано называть фаворитом в борьбе за кубок Стэнли.

«Возросшие ожидания станут одной из самых серьёзных проблем. Нашим ребятам предстоит столкнуться с новыми реалиями. Посмотрите на наш состав. У нас не так много игроков, которые бы имели опыт игры в плей-офф, если не считать этот год. Я не считаю нас фаворитами. Нам надо по-прежнему работать, набираться опыта, чем мы и занимались в прошлом сезоне. Мы хотели попасть в плей-офф и справились с этой задачей. Кубковые матчи — отличный экзамен, великолепный опыт. Надеюсь, мы будем двигаться постепенно», — приводит слова Чиарелли официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Питер Чиарелли
Новости. Хоккей
9 сентября 2017, суббота
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