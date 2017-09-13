Генменеджер «Монреаля»: Гальченюк не может играть в центре

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен признался, что не видит форварда Алекса Гальченюка на позиции центрфорварда. В сезоне-2017/18 команда планирует использовать в центре выменянного летом Джонатана Друена, а Гальченюка перевести на фланг.



«Играть центрфорварда очень сложно. Эта позиция требует от хоккеиста очень многого. Пока можно сказать, что Алекс не справлялся с этой работой в каждом матче. У нас нет возможности дать ему ещё 10 попыток. Он не может играть в центре», – цитирует генменеджера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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