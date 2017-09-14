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Результаты игрового дня в ВХЛ

14 сентября 2017, четверг. 01:05 Хоккей

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиге 13 сентября прошли семь матчей. Игровой день принйс следующие результаты.

Александр Сёмин забросил первую шайбу за «Сокол» в новом сезоне ВХЛ

«Ермак» одолел «Горняк» — 1:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Горняк
Учалы
1:0 – Закарлюкин (Севанькаев, Пайор) – 24:59 (5x5)

«Сокол» обыграл «Челмет» — 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Челмет
Челябинск
1:0 – Сёмин (Теряев, Андрющенко) – 14:59 (5x4), 1:1 – Мелихов (Кориневский) – 16:43 (5x5), 2:1 – Зузин – 38:12 (5x5), 3:1 – Андрющенко (Сёмин) – 41:27 (5x5), 3:2 – Алексеев (Мелихов, Петриков) – 45:02 (5x5)

«Кузня» в дебютном матче в ВХЛ победила «Южный Урал» — 3:2 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
3 : 2 1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Каницкий (Басков) – 02:11 (5x5), 2:0 – Подзиньш (Фефелов) – 34:13 (5x4), 2:1 – Скатов (Чистяков) – 37:13 (5x5), 2:2 – Илья Иванов (Марзоев, Репин) – 52:22 (5x5), 3:2 – Басков (Скутар, Фефелов) – 61:12 (4x3)

«Молот Прикамье» уступил ХК «Саров» — 1:4

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
1 : 4 0:3, 0:1, 1:0
ХК Саров
Саров
0:1 – Горбунов (Швалёв, Белохвостиков) – 09:18 (5x5), 0:2 – Хасаншин (Коньков, Смолин) – 11:24 (5x5), 0:3 – Смолин (Балдаев, Горбунов) – 17:22 (5x5), 0:4 – Вилков (Хасаншин, Коннов) – 35:52 (5x5), 1:4 – Синелёв (Зарипов) – 43:15 (4x5)

«Дизель» одолел «Торос».

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Дизель
Пенза
0:1 – Барулин – 01:25 (5x5), 0:2 – Воробьёв (Семичастнов) – 23:16 (5x5), 1:2 – Голованов (Гордеев, Черкасов) – 33:56 (5x5), 1:3 – Людучин (Груздев) – 46:17 (5x5)

«Химик» проиграл команде «СКА-Нева» — 4:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
4 : 5 2:2, 1:3, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Рычагов (Валенцов) – 02:56 (5x5), 1:1 – Дельнов (Свиязов, Квартальнов) – 05:48 (5x5), 1:2 – Крылов (Алтыбармакян) – 06:50 (5x5), 2:2 – Черных (Богомолов, Чистов) – 17:30 (5x5), 2:3 – Мальцев (Валенцов, Орлович-Грудков) – 25:12 (5x4), 2:4 – Гимбатов (Жихарев) – 30:06 (5x5), 2:5 – Коренев (Орлович-Грудков, Мальцев) – 31:32 (5x5), 3:5 – Богомолов (Кляузов, Чистов) – 34:38 (5x4), 4:5 – Павлюков (Дельнов, Квартальнов) – 59:16 (6x4)

Питерское «Динамо» одолело «Звезду» — 3:2 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
Динамо СПб
Санкт-Петербург
«Кузня» взяла старт в ВХЛ с победы над «Южным Уралом», прервав его серию побед
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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00:19 Китаров: у минского «Динамо» стало больше получаться в завершении
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13 сентября 2017, среда
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23:13 Аболс: судейство? Очков нет, а всё остальное я не могу контролировать
23:08 Дуайер: игра в большинстве минского «Динамо» становится вcё лучше и лучше
23:05 Кудашов: результат закономерный – всё решилось в овертайме, в упорной борьбе
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22:41 Мальцев: в ВХЛ побыстрее бегают, в американский хоккей играют, в КХЛ — поумнее
22:39 Никулин: отчаяния нет, «Динамо» будет двигаться дальше с высоко поднятой головой
22:38 Барабанов: СКА реализовал два большинства, а потом уже игра получалась
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22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
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