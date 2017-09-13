«Кузня» взяла старт в ВХЛ с победы над «Южным Уралом», прервав его серию побед

Дебютант Высшей хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» праздновал победу над «Южным Уралом» в матче регулярного чемпионата. Это первый матч исключённой из КХЛ новокузнецкой команды в регулярном чемпионате ВХЛ. Новокузнецкая команда прервала серию побед «Южного Урала» на отметке в два матча подряд.

К 35-й минуте матча новокузнечане вели со счётом 2:0 благодаря голам Евгения Каницкого и Зигурдса Подзиньша. К 53-й минуте орская команда сумела отыграться благодаря стараниям Дениса Скатова и Ильи Иванова. Встреча перетекла в овертайм, на второй минуте которого Алексей Басков принёс «Кузне» победу в первом матче команды в ВХЛ — 3:2 ОТ.

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