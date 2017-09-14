Паре: счастлив, что «Автомобилисту» осталось в сезоне только раз сыграть со СКА

Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре прокомментировал поражение от СКА (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Можно ли обыграть этот СКА? Нет ничего невозможного. Безусловно, победить их тяжело. Мы плохо начали матч. Когда получаешь меньшинство «три на пять», невозможно противостоять таким талантливым игрокам. Мы пропустили две шайбы, в этом случае очень трудно выиграть. Но вместе с тем это очень впечатляет, приятно смотреть, как они работают командой.



У нашего звена была куча моментов в первом периоде. Вратарь СКА очень хорош, но и наш тоже. Да, период мог закончиться со счётом 4:4, но и 0:10 тоже! Мы играли неплохо, но в СКА собраны такие таланты, что, если дать им всего один шанс, они забьют. После 20 минут мы проигрывали 1:4, в такой ситуации невероятно тяжело отыграться.



Конечно, мы создавали моменты, когда счёт 5:1, 6:1, команде, которая ведёт, не просто сохранять такую же интенсивность. Я тоже был в таких ситуациях, эмоции идут на спад, и другой команде становится легче. Но СКА сегодня был лучше.



Несомненно, нам не хватало звена Голышева, это наша лучшая тройка в последние недели. Голышев играет здорово, после Коваржа он лучший игрок команды. Если бы эти ребята были сегодня в составе, игра могла развернуться по-другому. Но матч окончен, и я счастлив, что осталось только раз сыграть со СКА и больше не придётся с ними встречаться, только если в финале», — сказал Паре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.