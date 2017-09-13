Знарок: перед утренней раскаткой обсудили всё с Крикуновым, договорились

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Автомобилистом» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, много забивали. Знали, что два года проигрывали «Автомобилисту». Перед раскаткой поговорили с Владимиром Крикуновым, обсудили всё, договорились. Можно сказать, сегодня превзошёл учителя. У нас не много осталось таких великих тренеров. Я многому у Владимира Васильевича научился, когда он был консультантом в сборной Латвии. У него опыт, профессионализм», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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