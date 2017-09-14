Опубликованы очередные изменения в составах команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала очередные изменения в составах команд.
«Ак Барс»
— переведён из списка травмированных защитник Захарчук Степан,
— возвращён в клуб ВХЛ «Барс» нападающий Архипов Дмитрий,
— возвращён в клуб ВХЛ «Барс» нападающий Чибисов Андрей.
«Витязь»
— возвращён из клуба ВХЛ вратарь Тодыков Антон,
— возвращён из клуба ВХЛ защитник Лукин Павел,
— переведён из клуба ВХЛ нападающий Яценко Иван,
— возвращён в клуб ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Петраков Иван,
— возвращён в клуб ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Денежкин Александр,
— возвращён в клуб ВХЛ «Динамо» СПб защитник Паутов Юрий.
«Динамо Р»
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Ворис Янис.
«Локомотив»
— переведён из клуба МХЛ нападающий Каюмов Артур.
«Сибирь»
— защитник Неколенко Илья обменян в «Югру» на Макарова Александра,
— переведён из клуба ВХЛ защитник Демидов Николай,
— переведён из клуба ВХЛ вратарь Красиков Алексей,
— возвращён в клуб ВХЛ «Ермак» защитник Лукин Дмитрий,
— переведён в клуб ВХЛ «Ермак» нападающий» Яковлев Алексей,
— переведён в клуб ВХЛ «Ермак» вратарь Рейзвих Эдуард.
«Трактор»
— продлено нахождение в списке травмированных нападающего Черникова Александра (по 18.09.2017).
«Югра»
— защитник Макаров Александр обменян в «Сибирь» на Неколенко Илью.