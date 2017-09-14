Опубликованы очередные изменения в составах команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала очередные изменения в составах команд.

«Ак Барс»

— переведён из списка травмированных защитник Захарчук Степан,

— возвращён в клуб ВХЛ «Барс» нападающий Архипов Дмитрий,

— возвращён в клуб ВХЛ «Барс» нападающий Чибисов Андрей.



«Витязь»

— возвращён из клуба ВХЛ вратарь Тодыков Антон,

— возвращён из клуба ВХЛ защитник Лукин Павел,

— переведён из клуба ВХЛ нападающий Яценко Иван,

— возвращён в клуб ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Петраков Иван,

— возвращён в клуб ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Денежкин Александр,

— возвращён в клуб ВХЛ «Динамо» СПб защитник Паутов Юрий.



«Динамо Р»

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Ворис Янис.



«Локомотив»

— переведён из клуба МХЛ нападающий Каюмов Артур.



«Сибирь»

— защитник Неколенко Илья обменян в «Югру» на Макарова Александра,

— переведён из клуба ВХЛ защитник Демидов Николай,

— переведён из клуба ВХЛ вратарь Красиков Алексей,

— возвращён в клуб ВХЛ «Ермак» защитник Лукин Дмитрий,

— переведён в клуб ВХЛ «Ермак» нападающий» Яковлев Алексей,

— переведён в клуб ВХЛ «Ермак» вратарь Рейзвих Эдуард.



«Трактор»

— продлено нахождение в списке травмированных нападающего Черникова Александра (по 18.09.2017).



«Югра»

— защитник Макаров Александр обменян в «Сибирь» на Неколенко Илью.