Годро: летом я провожу много времени на площадке, это привычка с детства

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро рассказал о своей подготовке к новому сезону лиги.



«Я провёл довольно много времени в спортзале и на льду. Летом я вообще провожу больше времени на площадке, чем большинство игроков, но это просто привычка с детства. Здорово, что после плей-офф меня пригласили выступить на чемпионате мира. Это позволило поиграть в хоккей и в мае, а потом немного попутешествовать по Европе. А вернувшись, успел ещё свозить семью отдохнуть в Мексику. Хорошее было лето.



Прошлым летом я волновался о контракте, который мне предстояло подписать. Конечно, на Кубке мира было очень здорово, удалось поиграть в одной команде со многими из лучших молодых игроков в мире против остальных лучших в мире. Но после этого я провёл месяц в ожидании контракта в этаком режиме предсезонки. Занимался на льду и в зале самостоятельно. В этом смысле приятно, что теперь я проведу тренировочный лагерь в нормальном режиме, вместе с командой, пройду всё необходимое тестирование и подготовлюсь к сезону как надо», — цитирует Годро официальный сайт лиги.

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