СКА — «Металлург»: Зубарёв впечатал в борт и разбил лицо Осале и получил «5+20»

Защитник СКА Андрей Зубарев был удалён до конца игры в матче с магнитогорским «Металлургом», который проходит в Санкт-Петербурге.
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На последней минуте второго периода при счёте 3:1 в пользу «армейской» команды Зубарев получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой. Он со всей силы впечатал в борт нападающего «Магнитки» Оскара Осалу, который в результате разбил лицо.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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