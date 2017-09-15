СКА — «Металлург»: Зубарёв впечатал в борт и разбил лицо Осале и получил «5+20»

Защитник СКА Андрей Зубарев был удалён до конца игры в матче с магнитогорским «Металлургом», который проходит в Санкт-Петербурге.

СКА вновь обыграет «Магнитку». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Магнитка» не возьмёт реванш за финал, ЦСКА вернётся с победой с Дальнего Востока.

На последней минуте второго периода при счёте 3:1 в пользу «армейской» команды Зубарев получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой. Он со всей силы впечатал в борт нападающего «Магнитки» Оскара Осалу, который в результате разбил лицо.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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