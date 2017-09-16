Результаты игрового дня ВХЛ

15 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно семь матчей.



«Ермак» дома обыграл «Челмет» — 4:2.



У победителей дубль сделал Алексей Закарлюкин, ещё по шайбе забросили Максим Усков и Сергей Пайор. Голы «Челмета» забили Максим Шипин и Александр Шепелев.

«Сокол» в Красноярске обыграл «Спутник» со счётом 4:0.



Авторами голов стали Артём Потылицын, Михаил Железнов, Александр Сёмин и Антон Гловацкий. Вратарь Илья Андрюхов сыграл на ноль.

Новокузнецкий «Металлург» на домашней площадке уступил «Горняку» — 2:4.



Хозяева вели — 2:0 благодаря голам Савелия Малетина и Дениса Дюрягина, но не смогли удержать преимущество. Голы «Горняка» на свой счёт записали Денис Мингалеев, сделавший дубль, Константин Пархоменко и Никита Сетдиков.

«Молот-Прикамье» одержал победу в матче с «Дизелем» в Перми со счётом 4:1.



В составе победителей отличились Алексей Филиппов, Рафаэль Бикмуллин, Иван Кузнецов и Максим Салахов. Единственный гол гостей забил Никита Иванов.

«Торос» в овертайме одолел ХК «Саров» в Нефтекамске — 3:2.



У гостей шайбы забросили Александр Коннов и Григорий Мищенко, у хозяев — Игорь Черкасов, Сергей Емелин и Дмитрий Возовик.

«Химик» в Воскресенске с минимальным счётом уступил «Динамо» СПб, единственный гол — на счету Сергея Шестакова.

«СКА-Нева» на выезде уверенно обыграл «Звезду» — 3:0.



Шайбы забросили Максим Мальцев, оформивший дубль, и Георгий Солянников. Вратарь Никита Богданов оформил «сухарь».