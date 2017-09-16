175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты игрового дня ВХЛ

16 сентября 2017, суббота. 00:00 Хоккей

15 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно семь матчей.

«Ермак» дома обыграл «Челмет» — 4:2.

У победителей дубль сделал Алексей Закарлюкин, ещё по шайбе забросили Максим Усков и Сергей Пайор. Голы «Челмета» забили Максим Шипин и Александр Шепелев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
4 : 2 0:0, 1:0, 3:2
Челмет
Челябинск
1:0 – Закарлюкин (Ванин) – 37:25 (5x5), 2:0 – Закарлюкин (Севанькаев, Гаврилычев) – 41:17 (5x5), 2:1 – Шипин (Подкорытов) – 53:04 (5x5), 3:1 – Усков (Копиенко) – 54:15 (5x5), 3:2 – Шепелев (Подкорытов) – 54:37 (5x5), 4:2 – Пайор (Закарлюкин) – 58:46 (5x5)

«Сокол» в Красноярске обыграл «Спутник» со счётом 4:0.

Авторами голов стали Артём Потылицын, Михаил Железнов, Александр Сёмин и Антон Гловацкий. Вратарь Илья Андрюхов сыграл на ноль.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Потылицын (Таталин) – 14:49 (4x5), 2:0 – Железнов (Бондарев) – 46:14 (5x5), 3:0 – Сёмин (Озолиньш, Андрющенко) – 48:48 (5x5), 4:0 – Гловацкий (Цыганов, Назаров) – 58:22 (5x5)

Новокузнецкий «Металлург» на домашней площадке уступил «Горняку» — 2:4.

Хозяева вели — 2:0 благодаря голам Савелия Малетина и Дениса Дюрягина, но не смогли удержать преимущество. Голы «Горняка» на свой счёт записали Денис Мингалеев, сделавший дубль, Константин Пархоменко и Никита Сетдиков.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2 : 4 2:1, 0:1, 0:2
Горняк
Учалы
1:0 – Малетин (Бутузов) – 04:17 (5x5), 2:0 – Дюрягин (Коростин) – 05:31 (5x5), 2:1 – Мингалеев – 06:07 (5x5), 2:2 – Мингалеев (Сетдиков, Пилипенко) – 24:14 (5x5), 2:3 – Пархоменко (Нургалиев, Сафронов) – 54:14 (5x5), 2:4 – Сетдиков (Пилипенко) – 59:26 (en)

«Молот-Прикамье» одержал победу в матче с «Дизелем» в Перми со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Алексей Филиппов, Рафаэль Бикмуллин, Иван Кузнецов и Максим Салахов. Единственный гол гостей забил Никита Иванов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
4 : 1 0:0, 2:0, 2:1
Дизель
Пенза
1:0 – Филиппов (Шайхулов) – 23:47 (5x5), 2:0 – Бикмуллин (Кузнецов, Третьяков) – 28:56 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Дубовицкий, Воеводин) – 42:11 (5x4), 3:1 – Никита Иванов (Груздев, Кузьмин) – 52:04 (5x5), 4:1 – Салахов (Абрамов, Андриянов) – 59:41 (en)

«Торос» в овертайме одолел ХК «Саров» в Нефтекамске — 3:2.

У гостей шайбы забросили Александр Коннов и Григорий Мищенко, у хозяев — Игорь Черкасов, Сергей Емелин и Дмитрий Возовик.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 2 0:1, 1:0, 1:1, 1:0
ХК Саров
Саров
0:1 – Коннов (Коньков, Хасаншин) – 14:44 (5x4), 1:1 – Черкасов (Хрипунов) – 29:57 (5x5), 1:2 – Мищенко (Вилков) – 51:50 (5x5), 2:2 – Емелин (Баранов, Дубровский) – 53:35 (5x4), 3:2 – Возовик (Гришин) – 61:57 (5x5)

«Химик» в Воскресенске с минимальным счётом уступил «Динамо» СПб, единственный гол — на счету Сергея Шестакова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Шестаков (Бирюков) – 19:33 (5x4)

«СКА-Нева» на выезде уверенно обыграл «Звезду» — 3:0.

Шайбы забросили Максим Мальцев, оформивший дубль, и Георгий Солянников. Вратарь Никита Богданов оформил «сухарь».

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
0 : 3 0:3, 0:0, 0:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Мальцев (Солянников, Ларичев) – 01:51 (5x5), 0:2 – Солянников (Тихонов, Неколенко) – 07:47 (5x4), 0:3 – Мальцев (Орлович-Грудков) – 16:48 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Горняк Учалы ХК Дизель ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Ермак ХК Звезда ХК Металлург Нк ХК Молот-Прикамье ХК Саров ХК СКА-Нева ХК Сокол Красноярск ХК Спутник ХК Торос ХК Химик ХК Челмет
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
00:21 Результаты игрового дня МХЛ
00:11 «Северсталь» провела матч с «Ак Барсом» с включённым на скамейке микрофоном
00:00 Результаты игрового дня ВХЛ
15 сентября 2017, пятница
23:48 Дуайер: минскому «Динамо» не хватало «кусачей» игры, которая помогла бы забить
23:31 Крикунов: ужас, сколько раз «Автомобилист» удалялся, но Коварж здорово сыграл
23:11 Козун: большие штрафы «Локомотива» в двух играх подряд — не тенденция
23:00 Гатиятулин: «Трактор» не хватило на концовку, где-то уже не бежали
22:52 Кудашов: «Локомотив» мог попасться, как «Динамо», но решил перетерпеть
22:47 Херсли: СКА был бы доволен счётом 3:1, но тяжело играть против Мозякина
22:45 Знарок: о финале Кубка Гагарина не думали, СКА выкладывался на сто процентов
22:44 И. Воробьёв: очко взяли со СКА, не многим командам это удаётся в Петербурге
22:44 Гавриков: как найти противоядие против Мозякина? Он в порядке, мастер!
22:29 Губарев: будем серьёзно разбираться с ошибками тренерского штаба «Трактора»
22:29 Тихонов: матч с «Магниткой» был, как в плей-офф, в нужный момент СКА был сильнее
22:21 Н. Комаров: «Динамо» с каждым днём будет прибавлять и добавлять
22:19 В. Воробьёв: Терещенко может сыграть 1-й матч за «Динамо» в сезоне с «Сибирью»
22:19 Аболс: с «Динамо» «Лада» опять нашла способ, как проиграть матч
22:19 Овечкин: «Вашингтон» не будет отстоем в этом сезоне, моя цель — кубок Стэнли
22:06 Дубль Мозякина не спас «Магнитку» от поражения в Санкт-Петербурге
22:06 Форвард Павел Варфоломеев на новых условиях переподписал контракт с «Югрой»
22:00 «Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо»
22:00 Гол и передача Бойда помогли московскому «Динамо» одолеть «Ладу»
21:37 Задоров подписал с «Колорадо» двухлетний контракт с зарплатой $ 2,15 млн в год
21:26 Аляев: Скудру не устраивала моя игра, переход в «Спартак» не был неожиданным
21:19 Два очка Кронвалля помогли «Локомотиву» одолеть «Трактор»
21:19 СКА — «Металлург»: Зубарёв впечатал в борт и разбил лицо Осале и получил «5+20»
21:12 «Витязь»: в Шанхае было 1300, а не 3210 зрителей, как в протоколе
20:52 Сергей Мозякин забросил 350-ю шайбу в КХЛ
20:46 Е. Корешков: «Барыс» не думал, что «Сибирь» — восьмая и сейчас мы ей…
20:32 П. Зубов: «Сибирь» проявила героизм, играла с большим хоккейным сердцем
20:20 «Локомотив» — «Трактор»: Любушкин получил «5+20» за удар коленом Безрукова
20:20 Тротц: в составе «Вашингтона» есть дыры, но молодёжь должна помочь их залатать
19:56 «Динамо» М — «Лада»: Кутейкин удалён до конца игры за толчок на борт Сотниекса
19:52 ИИХФ временно отстранила двух украинских игроков из-за подозрений в сдаче матча
19:29 Зеттерберг: я хочу доиграть контракт с «Детройтом», а не уходить через два года
19:23 Семь допинг-проб из 300, взятых ИИХФ и ФХР в 2016 году, были положительными
19:01 Нападающий ХК «Сочи» Райан Гарбутт дисквалифицирован на два матча и оштрафован
18:56 Гол и передача Бергстрёма помогли «Сибири» обыграть «Барыс»
18:54 «Спартак» расторг контракт с защитником Дмитрием Синицыным
18:54 Нападающий «Амура» Литовченко не играл со «Слованом» из-за травмы
18:38 Григоренко вернулся в состав «Магнитки», Самсонов сыграет в воротах со СКА
18:38 Ржига: «Слован» сделал всё для победы, играл до конца — хоккейный бог это видит
18:01 Белов: «Куньлунь» преподал урок «Витязю», мы последнего слова не сказали
17:58 Мартемьянов: поражение «Амура» беру на себя, с игроками состоялся разговор
17:30 Краснослободцев: особого настроя на ЦСКА не было, очки одинаковые в любой игре
Все новости RSS
Партнерский контент