Айкел: я провёл два посредственных сезона в команде, которая проигрывает

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел рассказал о том, что ему необходимо ещё многое доказывать в лиге.



«Мне есть что доказывать. На самом деле я ещё ничего не доказал, поэтому новый сезон станет очень важным для меня лично и для команды. Мы ходим двигаться вперёд. Некоторым игрокам надо сделать следующий шаг, и я один из них. Я должен доказать, что могу вести команду за собой.



Посмотрите на мои результаты: два посредственных сезона в команде, которая проигрывает. Мы все должны прибавить. Мне кажется, что такие мысли были у каждого из нас в голове после окончания прошлого сезона. Меня ждёт третий сезон – самое время начать побеждать и стать хорошей командой. Ребята устали проигрывать и не попадать в плей-офф. Я не один так думаю.



Наша главная задача – попасть в плей-офф. Город и команда заслужили это. В клубе произошли изменения. Пора решить эту задачу», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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