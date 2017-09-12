Генменеджер «Баффало»: хотим договориться с Айкелом, чтобы все были счастливы

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту форварда Джека Айкела.



«Сложилась ситуация, когда обе стороны очень хотели бы договориться, так что мы продолжаем дискуссии в очень радушном ключе. Мы хотим договориться так, чтобы все были счастливы размеру и сроку контракта и продолжили вместе двигаться дальше. Думаю, что вы видели комментарии Айкела. Он сфокусирован на сезоне и тренировочном лагере. Работа и общение с ним доставляет нам большое удовольствие, которое, мы надеемся, найдет свое отражение на льду», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.



Айкел о новом контракте: всё в руках моего агента и генменеджера «Баффало»