Тарасенко: мечтаю вновь почувствовать атмосферу Кубка мира, это незабываемо

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметил, что хотел бы вновь прочувствовать атмосферу Кубка мира, когда все лучшие игроки собираются вместе.



«В лигу приходят интересные российские хоккеисты, — рассуждает Тарасенко. — Есть и звезды, о которых все знают много лет — Овечкин, Малкин… Мы пересекались вместе в сборной. Была только одна возможность собраться всей компанией — это Кубок мира в Торонто. Я мечтаю, что это однажды случится вновь. Очень здорово, когда ты защищаешь цвета своей сборной. Это незабываемое чувство», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.