Толванен: хотел получить хороший опыт взрослого хоккея перед отъездом в НХЛ

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен рассказал, почему решил поиграть в Континентальной хоккейной лиге.



«Игра в североамериканских хоккейных лигах помогла мне. Я укрепил там свою дисциплину, без неё я бы не мог окрепнуть для участия в играх со взрослыми хоккеистами.



Для моего дальнейшего развития лучшим вариантом был „Йокерит“ и КХЛ. Хотел получить хороший опыт взрослого хоккея перед отъездом в НХЛ, это намного лучше, чем игра со сверстниками. У меня есть много возможностей для развития, хочу быть всесторонне развитым», — приводит слова игрока Толванена Ilta-Sanomat.

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