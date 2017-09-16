Нападающий «Сент-Луиса» Сэнфорд выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Зак Сэнфорд пропустит несколько недель из-за травмы плеча, которую получил в первый день тренировочного лагеря, сообщил главный тренер команды Майк Йео.

«За пару минут до того, как это случилось, я наклонился к одному из тренеров и сказал: „Сэнди здорово смотрится“. Очень жаль, что он так врезался в борт, но я всегда готов к тому, что в тренировочном лагере и на старте сезона будут травмы. У нас есть глубина состава, так что всё по-прежнему неплохо», — цитирует Йео пресс-служба клуба.

Сэнфорд перешёл в «Сент-Луис» в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз» в прошлом сезоне. В 13 матчах регулярного чемпионата за «Блюз» он набрал 5 (2+3) очка.