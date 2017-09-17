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Объявлены составы «Авангарда» и «Югры», это будет первый матч Анелёва в сезоне

17 сентября 2017, воскресенье. 13:50 Хоккей

«Авангард» и «Югра» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.

За омскую команду впервые в текущем сезоне сыграет шведский защитник Юнас Анелёв. Хоккеист восстановился от травмы.

«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Ментшиков — Медведев, Пережогин — Фисенко — Кугрышев;
Осипов — Березин, Кошелев — Пьянов — Михеев;
Анелёв — Густафссон, Петерссон — Семёнов — Эверберг;
Минеев — Манукян, Галимов — Стась — Хохряков.

«Югра»:
Проскуряков (Фокин);
Лекомцев — Неколенко, Скачков — Макаров — Савинайнен;
Погоришный — Штайнох, Пестушко — Варфоломеев — Шипов;
Перетягин — Угольников, Майоров — Булянский — Анкудинов;
Меляков, Ильин — Панов — Королёв.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Югра
Новости. Хоккей
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