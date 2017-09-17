Голдобин: не хочу возвращаться в Россию. Моя мечта — НХЛ, не буду отказываться

Форвард системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин заявил, что не собирается покидать Северную Америку. По мнению хоккеиста, он достиг уровня, необходимого для игры в НХЛ.

«Речи об отъезде в Россию не идёт. Я буду разочарован, если не попаду в команду НХЛ, но я не хочу возвращаться в Россию. Я хочу играть в лучшей лиге мира — это моя мечта. И я не собираюсь от неё отказываться. Я буду работать для её осуществления до последнего.

Это классно — быть здесь, говорить по-английский и облететь США. Считаю, что я достиг того уровня, когда могу играть в НХЛ. Я прикладываю все усилия, чтобы быть в составе команды НХЛ. Я не хочу уходить. Никто не хочет покидать эту лигу», — отметил Голдобин.

«Ванкувер» отправил Николая Голдобина в АХЛ

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